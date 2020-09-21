السعودية | قصة الفيلم الذي أطلقه الإعلام السعودي.. "مرحلة صعبة"

شكرا لقرائتكم قصة الفيلم الذي أطلقه الإعلام السعودي.. "مرحلة صعبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت وزارة الإعلام السعودية ممثلة في مركز التواصل الحكومي، مساء الأحد، باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية، وهو فيلم بعنوان "مرحلة صعبة"، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

ويجسد الفيلم قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفان وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث إن إنتاج الفيلم بتوجيه من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي استغرق 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاج للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

Advertisements

من العرض الخاص للفيلم

وأوضح الدكتور المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في 5 مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

وأضاف أن 4 شركات تديرها كوادر وطنية سعودية عملت على إنتاج هذا الفيلم تحت قيادة وزارة الإعلام، وقامت بالاستعانة بخبرات شركات محلية أخرى، كما قدمت شركة الاتصالات السعودية STC الرعاية اللازمة للفيلم.

وأكد وكيل وزارة الإعلام أن فيلم "مرحلة صعبة" بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع، مضيفا أن إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصل لها السوق العالمي، وستقدم وزارة الإعلام الدعم اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من إخراج أعمال ترقى للمستوى العالمي.

يذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، ومن خلال حساب التواصل الحكومي على منصة"يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.