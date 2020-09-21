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استأصل الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام كيسًا يزن ثمانية كيلو جرامات، بوساطة المنظار البطني، من مبيض فتاة عمرها 22 عامًا.
وتبيّن عند استقبال الفتاة وإجراء الأشعة التلفزيونية؛ وجود انتفاخ في منطقة البطن؛ بما يعادل قياس الحمل في الشهر الثامن، وكان تقييم الحالة في عيادة النساء بالمستشفى، وتقرر بعد ثبوت سلامة جميع الفحوص السابقة للعملية إجراء عملية إزالة الكيس بوساطة المنظار البطني.
وكان إجراء العملية بالمنظار وسحب السائل المقدر بثمانية ليترات، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 12:09 AM
غادرت المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة
استأصل الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام كيسًا يزن ثمانية كيلو جرامات، بوساطة المنظار البطني، من مبيض فتاة عمرها 22 عامًا.
وتبيّن عند استقبال الفتاة وإجراء الأشعة التلفزيونية؛ وجود انتفاخ في منطقة البطن؛ بما يعادل قياس الحمل في الشهر الثامن، وكان تقييم الحالة في عيادة النساء بالمستشفى، وتقرر بعد ثبوت سلامة جميع الفحوص السابقة للعملية إجراء عملية إزالة الكيس بوساطة المنظار البطني.
وكان إجراء العملية بالمنظار وسحب السائل المقدر بثمانية ليترات، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.
، استئصال كيس من مبيض عشرينية في "ولادة الدمام" ،
المصدر : الخليج 365
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