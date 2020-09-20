آل الشيخ يعتمد إنشاء إدارة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر، أمس الأحد، قرار وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بإنشاء الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالوزارة وترتبط به مباشرة.

Advertisements

وأكد القرار أن الهدف العام من الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد العمل على قياس أداء المدارس التي تعتمد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وطلابها للإسهام في عملية تحسينه، ومتابعة العملية التعليمية للتعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجميع مكوناتها التنظيمية عبر القنوات والأدوات الإلكترونية، ومراجعة نواتجها دورية.

فضلًا عن متابعة مؤشرات المشاركة والأداء المعتمدة على مستوى المكونات التنظيمية للعملية التعليمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد (الطالب/ ولي الأمر/ المعلم/ مكتب التعليم/ إدارة التعليم وأصحاب العلاقة).

ونص قرار الوزارة على أن الهدف من الإدارة التنسيق مع إدارة تحليل التحصيل المعرفي في تحليل نتائج اختبارات طلاب التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في ضوء المؤشرات المعتمدة، والتنسيق مع إدارة تحليل التحصيل المعرفي في تحليل نتائج الاختبارات التحصيلية والوطنية والدولية لطلاب التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإعداد التقارير اللازمة، ورفع التوصيات لم المشاركة مع ذوي العلاقة في إعداد وتحسين أدوات وأساليب قياس نواتج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتقويم والتحصيل المعرفي للطلاب، على مستوى المادة والصف والمدرسة ومكتب وإدارة التعليم، فضلًا عن المشاركة في إعداد وتطوير أساليب القياس والتشخيص المناسبة في المدارس التي تعتمد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونتائج طلاب التعلم الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن الأهداف أيضًا التنسيق مع وكالة التخطيط والتطوير لنشر نتائج التعليم الإلكتروني (إدارة التعليم/ مكتب التعليم/ مدارس/ طلاب على موقع الوزارة، والتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة لقياس رضا المستفيدين من العملية التعليمية في المدارس التي تعتمد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، رفع التقارير الدورية والخاصة بتقييم مستوى الأداء المكونات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لأصحاب العلاقة.



شارك الخبر







