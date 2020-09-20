نصائح للوقاية من نزلات البرد في فصل الخريف

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

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أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، أن فصل الخريف يعتبر موسم الأمراض الموسمية المصاحبة للتقلبات الجوية، وتلك الأيام تعدّ الحد الفاصل بين خروج فصل الصيف ودخول الشتاء.

وقال الدكتور الخضيري في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لتفادي نزلات البرد في فصل الخريف مثل (احتقان الأنف، إنفلونزا) يجب البعد عن تيار المكيف وتخفيض مستوى التبريد فيها ليكن معتدل بدرجة 24 إلى 30، وتجنب شُرب الماء مثلّج أو البارد جدًّا، وضرورة تناول أغذية لرفع المناعة مثل، الورقيات والفاكهة الحمضية مثل (الليمون، برتقال) والعسل أو تناول فيتامين C”.

يُذكر بأن فصل الخريف يدخل فلكيًّا في يوم الثلاثاء 5/ 2/ 1442هـ ويوافق 22 سبتمبر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ويتساوى في هذا اليوم طول ساعات الليل والنهار ثم يبدأ الليل يأخذ من ساعات النهار تباعًا، وفيه يبرد الليل تدريجيًّا ويخف الحر قليلًا نهارًا.



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