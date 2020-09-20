فيديو.. ملائكة من البشر أغنية الطبيب الشاولي لأبطال الصحة 

2020-09-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حققت أغنية (يا ملائكة من البشر) للفنان والطبيب السعودي هيثم الشاولي مشاهدة عالية، بعد بثها على قناة اليوتيوب، إذ تناولت الأغنية دور الأطباء والطاقم الصحي في مكافحة جائحة كورونا وعن تضحيات ومعاناة الطاقم الطبي في إنقاذ البشرية والإنسانية من هذا الوباء الخبيث.

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إهداء للكادر الطبي:

وقال الدكتور شاولي لـ”متابعات الخليج 365”: العمل الفني الذي تم بثه على اليوتيوب من مونتاج وإخراج تامر سليم ومن كلمات الدكتور عماد زيور، وألحان عصام مصطفى، فيما قام بالتوزيع الموسيقى محمد صلاح، وهو إهداء لكل الأطباء والكادر الصحي الذين يعملون من أجل تطويق ومحاصرة الفيروس وعلاج المرضى الذين أصيبوا به؛ فهم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس الشرس.

المزيد من العطاء:

وأكد أن هذه الأغنية تعبير صادق لدور الكوادر الصحية التي منذ انتشار الجائحة وهي تعمل بهمة ونشاط، والبعض منهم أصيبوا بالمرض والبعض القليل توفوا به، فهذه الأغنية رغم دقائقها المحدودة إلا أنها بمثابة حافز معنوي وخير مشجع لبذل المزيد من العطاء والجهد المخلص لخدمة الوطن الغالي والرسالة الإنسانية.

تعرض شاولي للعدوى:

يشار إلى أن الطبيب الفنان هيثم شاولي كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في رمضان الماضي وتلقى علاجه وتماثل للشفاء في أواخر الشهر.



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