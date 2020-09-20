وظيفة إدارية شاغرة في شركة المياه الوطنية

2020-09-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي أول تخطيط الأعمال”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة المياه الوطنية:

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وبينت الشركة أن الوظيفة متاحة لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المعلومات)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://talents.nwc.com.sa/ar/job-search-results/)





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