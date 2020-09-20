2020-09-20

عقوبات أمريكية على 24 شخصًا وكيانًا على علاقة بـ النووي الإيراني

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا على علاقة ببرنامج إيران النووي.

وكشف مسؤول أمريكي كبير، الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأمريكي: إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

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كما كشف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيصدر أمرًا تنفيذيًّا، غدًا الاثنين، يسمح لأمريكا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية “سناباك” وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

وقال بومبيو، في تصريحات صحافية: إن “العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران”.



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