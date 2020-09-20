فيديو.. إطلاق العرض الأول للفيلم الوثائقي مرحلة صعبة

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أُطلق، اليوم الأحد، في إحدى دور سينما AMC بمدينة الرياض- العرض الأول للفيلم الوثائقي “مرحلة صعبة”.

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وحضر العرض الأول وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي ووزير الصحة توفيق الربيعة، إضافة إلى عدد من الأمراء والشخصيات الإعلامية والثقافية.

وشارك في إنتاج الفيلم أكثر من 70 من الشباب والفتيات، وصُوّرت أحداثه في خمس مناطق.

ويُعدّ الفيلم باكورة إنتاج مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، ويحكي واقع السعوديين خلال أوقات منع التجول.

وسيُعرض الفيلم خلال الأيام القادمة على القناة “السعودية”، وعلى حساب مركز التواصل الاجتماعي على منصة يوتيوب.



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