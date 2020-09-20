- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير التعليم: تعليم الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي من العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير التعليم: تعليم الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي من العام المقبل
الموافقة على مشروع مسارات المرحلة الثانوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام القادم.
وأضاف وزير التعليم، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه تمت الموافقة على مشروع مسارات المرحلة الثانوية.
وتابع وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، أنه في حال عودة الدراسة حضوريًّا قد يكون هناك اشتراطات بتخصص أيام للدراسة عن بعد، وسيتم تدريس التربية الرقمية من الصف الرابع الابتدائي العام القادم.
وأضاف وزير التعليم أن الأسرة شريك رئيس في الرحلة التعليمية عن بُعد، ومعلمونا قدوة نعتز ونفتخر بهم.
وشدد وزير التعليم على أنه في حال عادت الدراسة حضوريًّا سيكون هناك اشتراطات صحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: تعليم الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي من العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.