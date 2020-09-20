2020-09-20

وزير التعليم: تعليم الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي من العام المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام القادم.

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وأضاف وزير التعليم، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه تمت الموافقة على مشروع مسارات المرحلة الثانوية.

وتابع وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، أنه في حال عودة الدراسة حضوريًّا قد يكون هناك اشتراطات بتخصص أيام للدراسة عن بعد، وسيتم تدريس التربية الرقمية من الصف الرابع الابتدائي العام القادم.

وأضاف وزير التعليم أن الأسرة شريك رئيس في الرحلة التعليمية عن بُعد، ومعلمونا قدوة نعتز ونفتخر بهم.

وشدد وزير التعليم على أنه في حال عادت الدراسة حضوريًّا سيكون هناك اشتراطات صحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.



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