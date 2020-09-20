محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس قتل 11 مريضًا سجّل لبنان 1.006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد)؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29.303 إصابات. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.047 خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 297 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.فيروس كورونا الجديد لبنان .. 1.006 إصابات جديدة بـ "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-20 سجّل لبنان 1.006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد)؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29.303 إصابات. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.047 خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 297 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة. Advertisements 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 09:59 PM اخر تعديل 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 12:05 AM الفيروس قتل 11 مريضًا الفيروس قتل 11 مريضًا سجّل لبنان 1.006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد)؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 29.303 إصابات. وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 12.047 خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 297 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة. ، لبنان .. 1.006 إصابات جديدة بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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