محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 27.949 سجَّلت ليبيا 715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة، وشفاء 389 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 27 ألفًا و949 حالة. وأضاف بأن عدد الوفيات بلغ 444 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 15 ألفًا و68 شخصًا.فيروس كورونا الجديد حصيلة 24 ساعة: "كورونا" يصيب 745 ليبيًّا ويقتل 8 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-20 سجَّلت ليبيا 715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة، وشفاء 389 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 27 ألفًا و949 حالة. وأضاف بأن عدد الوفيات بلغ 444 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 15 ألفًا و68 شخصًا. Advertisements 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 09:58 PM اخر تعديل 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 12:10 AM إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 27.949 إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 27.949 سجَّلت ليبيا 715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة، وشفاء 389 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 27 ألفًا و949 حالة. وأضاف بأن عدد الوفيات بلغ 444 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 15 ألفًا و68 شخصًا. ، حصيلة 24 ساعة: "كورونا" يصيب 745 ليبيًّا ويقتل 8 ،

المصدر : الخليج 365

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