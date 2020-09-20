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أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".
"كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-20
أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:32 PM
تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد
أعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن بريطانيا سجّلت 3.899 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" اليوم الأحد بالمقارنة مع 4.422 حالة أمس.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تشديد القيود في مختلف أرجاء البلاد، وفرض عزل عام في مناطق عدة، وفقًا لـ"رويترز".
، "كورونا" يستوحش في بريطانيا.. 3.899 إصابة في يوم ،
المصدر : الخليج 365
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