- 1/3
- 2/3
- 3/3
أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد.
وأوضح مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا أمس، وفقاً لـ"رويترز".
ويرى خبراء أن أمريكا تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميًّا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.
ومنذ بدء الجائحة أدّى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد
رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-20
أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد.
وأوضح مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا أمس، وفقاً لـ"رويترز".
ويرى خبراء أن أمريكا تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميًّا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.
ومنذ بدء الجائحة أدّى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:24 PM
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
12:07 AM
تحتاج ما بين 6 و10 ملايين فحص يوميًّا
أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد.
وأوضح مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا أمس، وفقاً لـ"رويترز".
ويرى خبراء أن أمريكا تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميًّا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.
ومنذ بدء الجائحة أدّى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
، رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.