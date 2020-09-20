محمد بن مسعود - الدمام - الأردن: 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-20 سجلت الأردن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4779 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و231 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2831 حالة 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 Advertisements 06:46 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت الأردن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4779 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ8 أردنيين قادمين من الخارج، و231 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 172 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2831 حالة ، الأردن: 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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