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كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي سيبدأ من العام الدراسي القادم، بالإضافة إلى العمل على مشروع لمسارات المرحلة الثانوية بخمس مسارات.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على العلوم والرياضيات بالإضافة إلى التربية الرقمية التي ستبدأ من السنة الرابعة.
وكان قد أكد وزير التعليم عبر برنامج الراصد أن عودة الدراسة الحضورية سنكون لها اشتراطات محددة.
وقال إنه ربما يكون يوم دراسي لكل معلم عن بعد وكذلك بعض المواد وبين أنه ستصبح حينها ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب، موضحًا أن المسافر مع منصة مدرستي لا يغيب.
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 11:45 PM
إضافة للعمل على مشروع لمسارات المرحلة الثانوية بخمسة مسارات
كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي سيبدأ من العام الدراسي القادم، بالإضافة إلى العمل على مشروع لمسارات المرحلة الثانوية بخمس مسارات.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على العلوم والرياضيات بالإضافة إلى التربية الرقمية التي ستبدأ من السنة الرابعة.
وكان قد أكد وزير التعليم عبر برنامج الراصد أن عودة الدراسة الحضورية سنكون لها اشتراطات محددة.
وقال إنه ربما يكون يوم دراسي لكل معلم عن بعد وكذلك بعض المواد وبين أنه ستصبح حينها ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب، موضحًا أن المسافر مع منصة مدرستي لا يغيب.
، بدءًا من العام القادم.. تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي ،
المصدر : الخليج 365
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