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يعاني سكان مركز البحرة والقرى التابعة له، والتابع لمحافظة المويه، من سوء تغطية شبكة الاتصالات لديهم؛ ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بُعد, بالإضافة لعدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بحسب شكاوى الأهالي.
وناشد الأهالي الجهات المختصة بضرورة معالجة المشكلة التي تعانيها المنطقة بتوفير أبراج إضافية أو تقوية البرج الحالي, وإنهاء معاناتهم من تعطل الشبكة بدلاً من ذهابهم لأماكن بعيدة للقيام بمهامهم, في حين لا يتمكن كبار السن والمرضى للسفر لمسافات بعيدة من القيام بهذه المهام, والتي وفرتها لهم الجهات الحكومية والخاصة للتسهيل عليهم وعدم تكبدهم مشقة الطريق والانتظار.
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 11:35 PM
الأهالي يناشدون الجهات المختصة بالتدخل بتوفير أبراج إضافية أو تقوية الحاليةسوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد
يعاني سكان مركز البحرة والقرى التابعة له، والتابع لمحافظة المويه، من سوء تغطية شبكة الاتصالات لديهم؛ ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بُعد, بالإضافة لعدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بحسب شكاوى الأهالي.
وناشد الأهالي الجهات المختصة بضرورة معالجة المشكلة التي تعانيها المنطقة بتوفير أبراج إضافية أو تقوية البرج الحالي, وإنهاء معاناتهم من تعطل الشبكة بدلاً من ذهابهم لأماكن بعيدة للقيام بمهامهم, في حين لا يتمكن كبار السن والمرضى للسفر لمسافات بعيدة من القيام بهذه المهام, والتي وفرتها لهم الجهات الحكومية والخاصة للتسهيل عليهم وعدم تكبدهم مشقة الطريق والانتظار.
، سوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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