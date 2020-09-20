شكرا لمتابعة خبر عن بحرينية ترد على كويتية وصفت البحرين بأنها ريتويت للمملكة : هذولا ذخرنا وسندنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، مواطنة بحرينية ترد على كويتية وصفت البحرين بأنها ريتويت للمملكة. أظهر مقطع فيديو متداول، مواطنة بحرينية ترد على كويتية وصفت البحرين بأنها ريتويت للمملكة. وقالت البحرينية : "هذولا ذخرنا، وسندنا، وعزوتنا، والبحرين والمملكة شعب واحد ويد واحدة وهي الكبيرة بقيادتها وشعبها. وأضافت : واللي تقوله السعودية يمشي علينا، ونحن عاجبنا وراضين.

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