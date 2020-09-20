شاهد.. مواطن يحول 4 من أبنائه المكفوفين إلى مبدعين: " نعاني من المجتمع "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تحدى أب سعودي لأربعة مكفوفين الإعاقة ويحقق بهم الإبداع، حيث أثارت القصة المؤثرة تعاطف وإعجاب المواطنين. تحدى أب سعودي لأربعة مكفوفين الإعاقة ويحقق بهم الإبداع، حيث أثارت القصة المؤثرة تعاطف وإعجاب المواطنين. وروى والد المبدعين الأربعة محمد العبدالهادي التجربة، قائلا:" أبنائي الأربعة يعتمدون إعتماد كلي على أنفسهم فقد حرموا من نعمة البصر ولكنهم لم يحرموا من البصيرة وذكاء العقل وفصاحة اللسان ". وأضاف العبدالهادي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " يا هلا ":" أبنائي يتعلمون بطريقة برايل ويحفظون أحدهم ثمانية أجزاء من القرآن الكريم ". وأوضح العبدالهادي:" القادم أجمل بسبب وقوف الإعلام بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة لإظهارهم أيا كانت إعاقتهم مما أسعد أسر المعاقين "، مضيفا:" الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين ومبدعين ولا نعاني من الإعاقة بقدر ما نعانيه من المجتمع المحيط ".

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