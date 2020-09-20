شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أسباب وقوع المرأة " فريسة " لجرائم التستر التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أزاح المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، الستار عن أسباب وقوع المرأة فريسة لجرائم التستر التجاري.

وقال الوهيبي، خلال حواره في برنامج " سيدتي " إن افتقاد المرأة للوعي الكافي لإدارة الأنشطة التجارية يكون سببًا في التورط بجرائم التستر التجاري.

وكشف الوهيبي عن حالات التستر التجاري للسيدات، ومن أهمها مواطنة تدير صالونا نسائيا وتسمح لوافدات باستئجار مواقع داخلية في الصالون، كما تناول حالات التستر التجاري لوافدة استغلت الجنسية السعودية لإحدى قريباتها لتسلم مبالغ مالية محوَّلة نظير إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنشطة تجارية.

وأبان أن نظام التجارة الإلكترونية نصّ على أن الإعلانات جزء من الأنشطة المتصلة بالتجارة الإلكترونية.