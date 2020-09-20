شكرا لمتابعة خبر عن وزيري الإعلام والصحة يحضران العرض الأول لفيلم «مرحلة صعبة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أطلق اليوم مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية فيلم "مرحلة صعبة"، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

وحضر العرض الخاص عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.

ويجسد فيلم "مرحلة صعبة" قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفان وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

وقال الدكتور عبد الله المغلوث وكيل وزارة الإعلام للتواصل إن إنتاج الفيلم تم بتوجيه من الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

Advertisements

وأوضح الدكتور المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وشابة من السعوديين، حيث تم تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الإعلام للتواصل أن أربع شركات تديرها كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج هذا الفيلم تحت قيادة وزارة الإعلام، وقامت بالاستعانة بخبرات شركات محلية أخرى، كما قدمت شركة الاتصالات السعودية STC الرعاية اللازمة للفيلم.

وأكد الدكتور عبد الله المغلوث أن فيلم "مرحلة صعبة" بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع. وأضاف أن إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصل لها السوق العالمي، وأن وزارة الإعلام ستقدم الدعم اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من تقديم أعمال ترقى للمستوى العالمي.

ويذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، وعبر حساب التواصل الحكومي على منصة "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.