شكرا لمتابعة خبر عن أسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهدت تذاكر حفلة الفنان المصري محمد حماقي إقبال كبير بين تذاكر حفلات اليوم الوطني التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه.

وجاءت فئات حفلات جدة بـ2.3 ألف ريال، و1650، و850، و650 و475، بينما أقل تذكرة بـ345 ريالا.

في حين جاءت تذاكر حفلات الرياض والدمام بأسعار متشابهة، ما عدا فئتي "جولد وسيلفر"، حيث بلغت قيمة الرويال 3450، والدايموند 2.3 ألف، والبلاتينيوم 1725.

وحددت الهيئة سعر تذكرة الجولد بـ 1150 ريالا في الرياض و862 في الدمام، والسيلفر 575 ريالا في العاصمة و345 في المدينة الشرقية.