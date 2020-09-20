شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير التعليم: عودة الدراسة حضوريًا ستكون بشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عما بعد جائحة كورونا ، قائلا:" لو عادت الدراسة حضوريا سيكون هناك اشتراطات وهي أن يكون المعلم يقدم ربما يوم من أيام الدراسية عن بعد لكي لا يشعر بالخوف ".

وتابع آل الشيخ خلال حواره عبر برنامج الراصد:" هناك بعض المواد التي ستكون أيضا عن بعد، سيصبح هناك أيضا ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب ".

وأوضح آل الشيخ:" الطالب المسافر ليس من الضروري أن يغيب قد يحضر عن بعد أيضا الدروس الغير متزامنة يمكن أن تحتسب لإثراء الطالب ولتقويته أيضا في هذا الخصوص ".