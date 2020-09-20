لمتابعة الدروس عبر قنواتها.. خطوات تحميل منصة مدرستي وتسجيل الدخول عبر مايكروسوفت تيمز

تحوّل التعليم عن بُعد إلى طوق النجاة، لإنقاذ العملية الدراسية، في ظل جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات استثنائية.

وتعد المملكة، من أوائل دول العالم، التي أعلنت بدء الدراسة، على أن تكون عن بُعد، وذلك من خلال منصة مدرستي، التي دائماً ما يتصدر اسمها التريند بالمملكة.

وبيّنت وزارة التعليم، طريقة تحميل منصة مدرستي، كما شرحت خطوات وآلية التسجيل في منصة مدرستي والحصول على بيانات الدخول، أكثر من مرة، بهدف تسهيل العملية التعليمية عن بُعد على الجميع، طلاب، ومعلمين، وأولياء أمور على حد سواء.

ونوهت وزارة التعليم، بإن الحصول على بيانات الدخول على #منصة_مدرستي «اسم المستخدم» للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ يتطلب الدخول على موقع توكلنا عبر الرابط التالي «من هنا» واتباع الخطوات.

تسجيل الدخول وتفعيل الحساب

وبينت منصة «مدرستي»، أن تسجيل الدخول على المنصة؛ لمتابعة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد يكون بالدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابع لنظام نور عبر هذا الرابط:

كما حددت منصة مدرستي، طريقة تسجيل الطالب الحساب وطريقة مصادقة الحساب مع برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- التسجيل في موقع توكلنا

- أدخل رقم الهوية والرقم السري ثم التالي

- قم بإدخال الكود السري

- ادخل رمز التحقق «وصول رسالة نصية» على رقم الجوال

- الذهاب إلى مربع بيانات مدرستي

- انسخ اسم المستخدم

- اضغط على إرسال كلمة المرور وانتظر وصولها على رقم الجوال

- الذهاب إلى منصة مدرستي عبر الرابط «من هنا»

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- اضغط على تسجيل دخول حساب Microsoft Office

- انسخ اسم المستخدم الموجود في بيانات منصة مدرستي على موقع توكلنا.

- أضف كلمة المرورالتي ستصل فورًا على رسائل الجوال.

- تحديث كلمة المرور الجديدة.

- قم بمصادقة الحساب بإحدى طريقتين؛ إما ادخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

برنامج مايكروسوفت تيمز

وذكرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني، آلية دخول الطلاب والطالبات إلى برنامج مايكروسوفت تيمز للتعليم عن بُعد.

وشاركت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو يشرح الخطوات، وعلَّقت عليه قائلةً: «آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز، ضمن الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم مع قنوات عين ومنصة مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد».

ويمكن تنزيل برنامج مايكروسوفت تيمز للكمبيوتر والجوال من خلال الروابط التالية:

- رابط تحميل مايكروسوفت تيمز لهواتف الأندرويد من جوجل بلاي «من هنا»

- رابط تحميل مايكروسوفت تيمز للآيفون والآيباد من متجر آيفون «من هنا»

- رابط تحميل مايكروسوفت تيمز للكمبيوتر «من هنا»

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روابط تنزيل برنامج مايكروسوفت تيمز للكمبيوتر والجوال للمعلمين والطلاب