هل يتم إلغاء المعاش في حالة عودة المستحق للعمل؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مصير المعاش في حالة التحاق صاحب المعاش المستحق، بعمل جديد بعد صرفه المعاش.

وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا توافرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن «300» شهر وترك العمل الخاضع للنظام.

حكم عودة صاحب المعاش للعمل

وألمحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل غير خاضع للنظام فلا يتم إيقاف صرف المعاش مهما طالت تلك الفترة، اما إذا عاد صاحب المعاش، إلى عمل خاضع للنظام فإنه يتم إيقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته لهذا العمل مع مراعاة الآتي:

- إذا عاد صاحب المعاش إلى العمل قبل بلوغ سن الستين يتم إيقاف الصرف طوال فترة مزاولته لهذا العمل

- إذا كانت سنة في تاريخ العودة إلى العمل بين سن «60 و 65» سنة فيتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن العمل الجديد أو استئناف الاشتراك في النظام، وفي حالة اختياره عدم الاشتراك لايتم إيقاف الصرف له.

- أما إذا اختار استئناف الاشتراك يتم إيقاف الصرف له، وينظر في هذه الحالة إلى أجره، فإذا كان هذا الأجر يقل عن متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أو أجره الأخير الذي دخل في حساب هذا المتوسط، فيصرف له من المعاش مايكمل هذا القدر.

- إذا كانت سنة في تاريخ العودة إلى العمل 65 سنة أو أكثر فلا يخضع لفرع المعاشات عن فترة عمله الجديدة ولا يتم إيقاف المعاش ويخضع لفرع الأخطار المهنية.

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تسوية المستحقات

ونوهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بأنه إذا ترك صاحب المعاش العمل الجديد فإنه يتم تسوية مستحقاته بأحدى الطريقتين أيهما أفضل:

- تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة الى المدة السابقة وعلى أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.

- أو يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على أساس متوسط أجورها خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة إن قلت عن ذلك يضاف ناتجها إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين.

- إذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني أو الوفاة فان المشترك أو أفراد عائلته يحصل أو يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة أو وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني أو الوفاة أي المعاشين أكبر.

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