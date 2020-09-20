منها استدراج سائقي الأجرة.. سقوط شخصين تورطا في ارتكاب جرائم السلب في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في ارتكاب عدد من قضايا السلب، من بينها استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا، تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، إضافة إلى اعتدائهما على عدد من الأشخاص وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم.

وأشار إلى أنه بلغت قيمة المسروقات حوالي 20 ألف ريال. وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.