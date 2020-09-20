الربيعة يلتقي السفير السويدي



التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض، أمس، بسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي. وبحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والسبل الكفيلة بالتصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) والحد من مخاطره الصحية والاقتصادية على دول العالم. وأثنى السفير السويدي على الآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز وإعداده وتنسيقه للبرامج الإنسانية والإغاثية، ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.

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