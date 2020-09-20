%42.8 من الأراضي السكنية بجازان

جازان الأولى
أظهرت البيانات استحواذ منطقة جازان على النسبة الأعلى بـ 16043 قطعة أرض بنسبة 42.8% من إجمالي الأراضي التي تم طرحها للحجز منذ بداية العام في 5 مخططات، وجاءت ثانيا عسير بـ 5267 قطعة أرض بنسبة 14% عبر 5 مخططات، وثالثا نجران بـ 4416 بنسبة 11.8% في 3 مخططات، ثم المنطقة الشرقية بـ 3497 أرضا في 6 مخططات، ثم الرياض بـ 3381 أرضا في 15 مخططاً، وحائل بـ 1117 أرضا في 8 مخططات، ثم المدينة المنورة بـ 906 أراض في مخطط واحد، ثم الحدود الشمالية بـ 831 أرضا في 4 مخططات، تلتها الباحة بـ 800 أرض في مخطط واحد، والقصيم بـ 653 أرضا في مخطط، وحلت الجوف أخيرة بـ 548 أرضا في مخططين.
72 مخططا جديدا
أوضحت وزارة الإسكان أن برنامج «سكني» التابع لها يستهدف هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولا مؤهلا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
إجمالي الأراضي السكنية التي وفرتها وزارة الإسكان منذ انطلاق البرنامج
173434 أرضا سكنية
197 مخططا
من بداية عام 2020
37459 أرضا سكنية
51 مخططا
بعض مناطق المملكة خلال عام 2020
جازان
16043
5
الرياض
3381
15
الباحة
800
1
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