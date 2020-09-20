%42.8 من الأراضي السكنية بجازان

كشفت بيانات صادرة من وزارة الإسكان عن خلو منطقتي مكة المكرمة وتبوك من إجمالي الأراضي السكنية التي تم طرحها عبر برنامج سكني منذ بداية العام الميلادي 2020 وحتى نهاية أغسطس والبالغة 37459 قطعة أرض بنسبة 21.6% من إجمالي الأراضي التي وفرها برنامج سكني منذ بداية انطلاقته والبالغة 173434 أرضا، من خلال 197 مخططا، منها 51 مخططا للعام الحالي.

جازان الأولى

أظهرت البيانات استحواذ منطقة جازان على النسبة الأعلى بـ 16043 قطعة أرض بنسبة 42.8% من إجمالي الأراضي التي تم طرحها للحجز منذ بداية العام في 5 مخططات، وجاءت ثانيا عسير بـ 5267 قطعة أرض بنسبة 14% عبر 5 مخططات، وثالثا نجران بـ 4416 بنسبة 11.8% في 3 مخططات، ثم المنطقة الشرقية بـ 3497 أرضا في 6 مخططات، ثم الرياض بـ 3381 أرضا في 15 مخططاً، وحائل بـ 1117 أرضا في 8 مخططات، ثم المدينة المنورة بـ 906 أراض في مخطط واحد، ثم الحدود الشمالية بـ 831 أرضا في 4 مخططات، تلتها الباحة بـ 800 أرض في مخطط واحد، والقصيم بـ 653 أرضا في مخطط، وحلت الجوف أخيرة بـ 548 أرضا في مخططين.

72 مخططا جديدا

أوضحت وزارة الإسكان أن برنامج «سكني» التابع لها يستهدف هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولا مؤهلا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

إجمالي الأراضي السكنية التي وفرتها وزارة الإسكان منذ انطلاق البرنامج

173434 أرضا سكنية

197 مخططا

من بداية عام 2020

37459 أرضا سكنية

51 مخططا

Advertisements

بعض مناطق المملكة خلال عام 2020

جازان

16043

5

الرياض

3381

15

الباحة

800

1