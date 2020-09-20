هوية جديدة لـ 4 مراكز بيئية وصندوق البيئة

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى عصر الاهتمام والمحافظة على البيئة. وأكد فقيها أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إطلاق المراكز البيئة، حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية. وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، النموذج التشغيلي للاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي اعتمدها قرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439، والتي تعتبر خريطة الطريق الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة، حيث تضمنت الإستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.
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