558 خيمة إيوائية مساعدات سعودية لمتضرري السيول بالسودان

وجرى توزيع 200 خيمة في قرية أبو رويجل بمحلية بحري النخلية التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 1.200 فرد، وتوزيع 60 خيمة في قرية قوز بدر بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 360 فردًا، وتوزيع 200 خيمة في منطقة المسعودية بولاية الجزيرة استفاد منها 1.200 فرد، كما تم توزيع 98 خيمة في قرى الغبش وبقروسي والمغاوير بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 588 فردًا.
من جهة ثانية، سلم المركز وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أجهزة لتخطيط الدماغ، وأجهزة خاصة بصدمات القلب لتوزيعها على مستشفى الجمهورية بعدن، ومستشفى الخوخة بالحديدة، وهيئة مستشفى الثورة بتعز والمخا، إضافة إلى مستشفى الصومعة بمحافظة البيضاء.
وثمن وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة بالأجهزة الطبية المهمة التي ستساعد الكادر الطبي في تحسين الخدمة العلاجية للمرضى على نحو أفضل، مشيرا إلى أن المركز يُعد داعما رئيسيا للقطاع الصحي في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المتنوعة المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للنهوض بالقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
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