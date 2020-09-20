تطوير 31 طريقا زراعيا بالأحساء

وفي معرض تعليق وزارة النقل، عن أحرام الطرق الزراعية بواحة الأحساء، أوضحت الوزارة، أنها ضمن أحرام المؤسسة العامة للري وتتم متابعتها من قبلهم، وفيما يخص أحرام طرق الوزارة فإن متابعتها دورية ومستمرة من قبل مختصي الوزارة، حيث يتم رصد أي تعديات قد تحدث، سواء على الطريق أم داخل حدود حرم الطريق وفقاً للآليات المتبعة.
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