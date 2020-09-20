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تطوير 31 طريقا زراعيا بالأحساء

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أكدت وزارة النقل لـ«دوت الخليج»، أمس، أنه يجرى حالياً العمل على تحسين وإصلاح 31 طريقاً زراعياً في محافظة الأحساء، بتكلفة إجمالية 30 مليون ريال ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتحسين عدد من الطرق الزراعية داخل واحة الأحساء، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة حوالي 115 كيلو متراً من الطرق الزراعية القائمة داخل واحة الأحساء، إضافة لتنفيذ الازدواج على الجزء المتبقي بطريق الديوان من دوار سلطانة حتى جسر بني معن بطول 2.9 كلم، وتنفيذ الازدواج من دوار قرية الجرن باتجاه قرية الشقيق بطول ٣.٩ كيلو مترات.

وفي معرض تعليق وزارة النقل، عن أحرام الطرق الزراعية بواحة الأحساء، أوضحت الوزارة، أنها ضمن أحرام المؤسسة العامة للري وتتم متابعتها من قبلهم، وفيما يخص أحرام طرق الوزارة فإن متابعتها دورية ومستمرة من قبل مختصي الوزارة، حيث يتم رصد أي تعديات قد تحدث، سواء على الطريق أم داخل حدود حرم الطريق وفقاً للآليات المتبعة.


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