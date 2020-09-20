السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة



بريدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الإمارة اليوم, رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المنطقة , بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي .

ورحب سموه في بداية اللقاء برؤساء وأعضاء المجالس البلدية, مثمناً ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تلمس لاحتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية تعاون وتكامل المجالس البلدية مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة لخدمة المنطقة وأهاليها ، مشيراً إلى دورهم المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين ، متمنياً التركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الخدمات البلدية من دعم كبير من الحكومة الرشيدة.

وأوضح سموه أننا لا نزل نتطلع من المجالس البلدية بدور أكبر في التعاون مع لجان التعديات وكذلك في جذب الاستثمار للمدن والمحافظات , مشيراً سموه على أن أوساط المدن والمناطق المركزية في كل المحافظات والمدن لها قيمة تاريخية كبيرة , ومن المهم المحافظة على طابعها التاريخي والحضاري وتطويرها وعدم أهمالها , مشيراً سموه على أهمية التطوير في آليات العمل البلدي وتنفيذه كونه أساس مقياس التطور للدول والمدن والمحافظات , و يجب أن تكون المجالس البلدية عوناً لأمانة المنطقة والبلديات للتطوير الحضاري ليحقق تطلعاتنا جميعاً .

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرحٍ من رئيس المجلس البلدي بالمنطقة خالد بن محمد الخضر عن العديد من الموضوعات والجوانب التي تهم الشؤون الخدمية التنموية بالمنطقة , مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتشجيعه لكل عمل يسهم في تطوير المجالس البلدية بالمنطقة.

كما استمع سموه لمداخلات من بعض رؤساء وأعضاء المجالس ، الذين استعرضوا احتياجات المراكز والعوائق التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات ، وتضافر الجهود في ذلك، فيما استمع سموه لعدد من المرئيات والحلول وتطلعاتهم, متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد.

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15:21ت م

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