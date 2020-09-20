السعودية اليوم / أذربيجان تسجل حالة وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باكو 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

سجلت أذربيجان حالة وفاة و146 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة أذرتاج -نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 39 ألفا و188 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفا و755 حالة، ووفاة 575 حالة.

// انتهى //

15:14ت م

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باكو 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجلت أذربيجان حالة وفاة و146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 154 حالة من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أذرتاج -نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء- بتسجيل إجمالي حالات بلغ 39 ألفا و188 حالة إصابة في البلاد، وتعافي 36 ألفا و755 حالة، ووفاة 575 حالة.// انتهى //15:14ت م0101

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