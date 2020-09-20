السعودية اليوم / بوركينا فاسو تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واغادوغو 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

سجلت بوركينا فاسو 19 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 1816 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.

// انتهى //

15:01ت م

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واغادوغو 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجلت بوركينا فاسو 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 1816 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.// انتهى //15:01ت م0096

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