السعودية اليوم / تعليم الرياض يناقش الأساليب الإرشادية في ملتقى "تمهين وتمكين"



الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

أقامت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتطوير والتدريب الملتقى الإرشادي "تمهين وتمكين", الذي يستهدف المشرفات والمرشدات الطلابيات في مدارس التعليم العام عبر القاعات الافتراضية zoom.

وأوضحت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض سحر بنت عبدالرحمن عطية خلال الافتتاح أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على بعض الأساليب والممارسات الإرشادية التي تسهم في تمهين وتمكين العاملين في المجال الإرشادي من خلال مرتكزات فنية ومهنية ضمن منظومة متكاملة وخطط عمل مدروسة من شأنها رفع الخِدْمات المقدمة لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة

وتضمن الملتقى محاورَ تناولت تعامل المرشدة الطلابية مع أنماط الشخصية في البيئة المدرسية, والعلاج السلوكي الجدلي وطريقة طرحه والاستفادة منه في الميدان التعليمي, كذلك أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم, وإلى جانب أثر التحفيز بوصفه الطاقة الكامنة ودور الانضباط الذاتي في تكوين الشخصية بشكل عام وفي حضور الفصول الافتراضية على وجه الخصوص .

// انتهى //

14:41ت م

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الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأقامت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتطوير والتدريب الملتقى الإرشادي "تمهين وتمكين", الذي يستهدف المشرفات والمرشدات الطلابيات في مدارس التعليم العام عبر القاعات الافتراضية zoom.وأوضحت مديرة إدارة إرشاد الطالبات بتعليم الرياض سحر بنت عبدالرحمن عطية خلال الافتتاح أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على بعض الأساليب والممارسات الإرشادية التي تسهم في تمهين وتمكين العاملين في المجال الإرشادي من خلال مرتكزات فنية ومهنية ضمن منظومة متكاملة وخطط عمل مدروسة من شأنها رفع الخِدْمات المقدمة لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا مما يستدعي مضاعفة الجهد وإعادة النظر في كل ما يقدم للطلاب وبما يتواءم مع المتغيرات الحالية من خِدْمات وبرامج خاصة.وتضمن الملتقى محاورَ تناولت تعامل المرشدة الطلابية مع أنماط الشخصية في البيئة المدرسية, والعلاج السلوكي الجدلي وطريقة طرحه والاستفادة منه في الميدان التعليمي, كذلك أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم, وإلى جانب أثر التحفيز بوصفه الطاقة الكامنة ودور الانضباط الذاتي في تكوين الشخصية بشكل عام وفي حضور الفصول الافتراضية على وجه الخصوص .// انتهى //14:41ت م0089

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