اجتماعي / سمو أمير منطقة الرياض يشارك الطلاب والطالبات تعليمهم عن بعد بمنصة "مدرستي"



الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, الطلاب والطالبات دروسهم التعليمية -عن بعد- عبر منصة "مدرستي" الافتراضية.

جاء ذلك خلال اجتماع سمو أمير منطقة الرياض , بمدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي ومساعديه وقادة المدارس للبنين والبنات.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في كلمة وجهها للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح, وهنأهم بالمستوى العالي الذي حققوه في هذه الظروف واهتمامهم بمسيرتهم التعليمية والعلمية, منوهاً بجهود التعليم بالمنطقة بقادته ومعلميه وما يحظى به التعليم من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية بالأبناء والبنات في منطقة الرياض.

وقدم الوهيبي نبذة عن مراحل التعليم -عن بعد- والمستفيدين منها بداية من الروضة الافتراضية ومنصة "مدرستي" وقنوات عين دروس الفضائية التعليمية وقنوات عين دروس علي اليوتيوب.

كما استعرض إحصاءات لأعداد المتدربين على

وأبان أن إجمالي الطلاب والطالبات الذين قاموا بتفعيل منصة مدرستي بلغ 5 ملايين طالب وطالبة بالإضافة إلى420 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 20 ألف قائد مدرسة، وتمثل نسب دخول منصة مدرستي 91.98 % للطلاب بعدد 718.813 ألف طالب و96.22% للمعلمين بعدد 47 ألفا و99.08% من القادة بعدد 1834 قائدا و81.41% من نسبة المشرفين التربويين بعدد 889 ونسبة 35.14% من أولياء الأمور بما مجموعه 127575 ألفاً من بداية العام الدراسي.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

// انتهى //

14:41ت م

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الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, الطلاب والطالبات دروسهم التعليمية -عن بعد- عبر منصة "مدرستي" الافتراضية.جاء ذلك خلال اجتماع سمو أمير منطقة الرياض , بمدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي ومساعديه وقادة المدارس للبنين والبنات.وأعرب الأمير فيصل بن بندر في كلمة وجهها للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح, وهنأهم بالمستوى العالي الذي حققوه في هذه الظروف واهتمامهم بمسيرتهم التعليمية والعلمية, منوهاً بجهود التعليم بالمنطقة بقادته ومعلميه وما يحظى به التعليم من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية بالأبناء والبنات في منطقة الرياض.وقدم الوهيبي نبذة عن مراحل التعليم -عن بعد- والمستفيدين منها بداية من الروضة الافتراضية ومنصة "مدرستي" وقنوات عين دروس الفضائية التعليمية وقنوات عين دروس علي اليوتيوب.كما استعرض إحصاءات لأعداد المتدربين على منصة مدرستي , حيث بلغوا أكثر من 147 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 22 ألف قائد وقائدة و9 آلاف مشرف ومشرفة في الأسبوع الأول من العام الدراسي, مشيراً إلى أن مجموع المستفيدين من منسوبي التعليم من تدريب منصة مدرستي بلغ أكثر من 389 ألف مستفيد وأكثر من 44 ألف ساعة تدريبية.وأبان أن إجمالي الطلاب والطالبات الذين قاموا بتفعيل منصة مدرستي بلغ 5 ملايين طالب وطالبة بالإضافة إلى420 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 20 ألف قائد مدرسة، وتمثل نسب دخول منصة مدرستي 91.98 % للطلاب بعدد 718.813 ألف طالب و96.22% للمعلمين بعدد 47 ألفا و99.08% من القادة بعدد 1834 قائدا و81.41% من نسبة المشرفين التربويين بعدد 889 ونسبة 35.14% من أولياء الأمور بما مجموعه 127575 ألفاً من بداية العام الدراسي.حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.// انتهى //14:41ت م0088

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