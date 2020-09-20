شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يواجه الانحسار في السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 483 إصابة جديدة للمرة الأولى منذ أشهر في المملكة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأكدت أنه تم تسجيل 1009 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يواجه الانحسار في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.