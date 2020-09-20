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كورونا يواجه الانحسار في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يواجه الانحسار في والان مع التفاصيل

الأحد 20 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 483 إصابة جديدة للمرة الأولى منذ أشهر في المملكة.

 

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 1009 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة.

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