شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مفحط جازان والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مرور منطقة جازان، من ضبط قائد مركبة، ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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