فيديو.. متحدث الصحة: احتفلوا بـ اليوم الوطني وطبقوا الاحترازات أينما ذهبتم

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجميع إلى تطبيق الاحترازات الوقائية أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ90 لمنع انتشار فيروس كورونا.

تطبيق الاحترازات في اليوم الوطني

وقال العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا : يحق لنا جميعًا الاحتفال باليوم الوطني والافتخار بما تحققه المملكة وتضربه من أمثلة، ونؤكد على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية أينما نذهب.

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تراجع إصابات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (483) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1009) حالات.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (329754) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (310439) حالة.

تراجع الحالات النشطة

وأضاف متحدث الصحة: جميع المؤشرات إيجابية، ومن أمثلتها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضًا بأكثر من 75 % من قيمة الأعداد.

تحذير من التهاون في الاحترازات

وتابع العبدالعالي : نجني ثمار العودة بحذر بحمد الله، إلا أن هنالك أمثلة وتصرفات من البعض بعدم التقيد بالإجراءات في أماكن عامة مختلفة، قد تعرضنا والآخرين للخطر.

وكشف متحدث الصحة أن إجمالي فحوص كورونا في المملكة بلغ 6,049,949 فحصًا مخبريًا دقيقًا.



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