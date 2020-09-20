السعودية | الصحة السعودية: نسبة الحالات النشطة المصابة بكورونا انخفضت 75 %

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: نسبة الحالات النشطة المصابة بكورونا انخفضت 75 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧​كورونا​⁩ المستجد "​كوفيد 19​"، في أقل من 500 إصابة لأول مرة منذ 5 أشهر ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 329,754 حالة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، إلى أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 4,485 حالة وفاة.

كما نوهت بأنه تم تسجيل 1009 حالات تعاف جديدة، ليصبح بالتالي إجمالي عدد الحالات المتعافية في السعودية منذ انتشار الوباء، 310,439 حالة منوهاً إلى أن نسبة الحالات النشطة المصابة بـ كورونا انخفضت 75 %.

Advertisements

الرعاية الطبية

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 551 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 329271 حالة، من بينها 15383 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1166 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1078 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 309430 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 551 حالة منها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 4458 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 43032 فحصا مخبريا جديدا.

كما دعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما أنه على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.