، متحدث "الصحة": نجني ثمار العودة بحذر.. ولكن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحالات النشطة شهدت انخفاضاً بأكثر من 75%

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إننا نجني ثمار العودة بحذر بحمد الله، إلا أن هنالك أمثلة وتصرفات من البعض بعدم التقيد بالإجراءات في أماكن عامة مختلفة، قد تعرضنا والآخرين للخطر.

وكشف اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة عن تراجع الحالات النشطة مبيناً أن الانخفاض مستمر.

وقال: جميع المؤشرات إيجابية، ومن أمثلتها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضاً بأكثر من ٧٥٪ من قمة الأعداد.

وتابع: نستطيع الاحتفال بـ #اليوم_الوطني بالتمسك بالإجراءات الاحترازية، وبإمكان الجميع الإبلاغ عن المحلات التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية.متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي