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تشهد النوادي الرياضية النسائية في الطائف إقبالاً من السيدات بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا؛ لدور الرياضة في المحافظة على الصحة العامة واللياقة وقدرتها على رفع المناعة التي تسهم في الوقاية من الأمراض.
وفي التفاصيل، لم تقتصر صالات الرياضة النسائية على التمارين الهوائية والمقاومة التي تعمل على تحسين مظهر الجسم فقط، بل تجاوز ذلك إلى مجموعة الرياضات والألعاب القتالية كأحد أهم الأنشطة الرياضية التنافسية ومنها رياضة الكاراتيه.
وفي هذا الإطار، أوضحت مدربة الكاراتيه في أحد الأندية النسائية لقناة "الإخبارية" أن اللعبة تشهد إقبالاً من الفتيات؛ بهدف تقوية الشخصية، وأكدت على أن الأخلاقيات من تعلم هذه الرياضة القدرة على الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي موقف في الشارع، وليس مجرد الاعتداء على الآخرين، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تعلم تهذيب النفس والانضباط وسرعة ردة الفعل لأي شيء. النوادي الرياضية النسائية الطائف
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 03:50 PM
بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا
تشهد النوادي الرياضية النسائية في الطائف إقبالاً من السيدات بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا؛ لدور الرياضة في المحافظة على الصحة العامة واللياقة وقدرتها على رفع المناعة التي تسهم في الوقاية من الأمراض.
وفي التفاصيل، لم تقتصر صالات الرياضة النسائية على التمارين الهوائية والمقاومة التي تعمل على تحسين مظهر الجسم فقط، بل تجاوز ذلك إلى مجموعة الرياضات والألعاب القتالية كأحد أهم الأنشطة الرياضية التنافسية ومنها رياضة الكاراتيه.
وفي هذا الإطار، أوضحت مدربة الكاراتيه في أحد الأندية النسائية لقناة "الإخبارية" أن اللعبة تشهد إقبالاً من الفتيات؛ بهدف تقوية الشخصية، وأكدت على أن الأخلاقيات من تعلم هذه الرياضة القدرة على الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي موقف في الشارع، وليس مجرد الاعتداء على الآخرين، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تعلم تهذيب النفس والانضباط وسرعة ردة الفعل لأي شيء.
، شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة ،
المصدر : الخليج 365
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