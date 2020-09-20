السعودية | “جائزة الأميرة صيتة” تعتمد جائزة تقديرية سنوية باسم “المسؤولية الاجتماعية للشركات”

المناطق - الرياض

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن اعتمادها لجائزة تقديرية سنوية باسم “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، بهدف تشجيع الجهات والشركات، وتحفيزها في إيجاد ودعم برامج مسؤولية اجتماعية خلاقة ومميزة.

وأوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، أن هذه الجائزة تعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدعم من مجلس أمناء الجائزة الذين سخروا كل إمكانيات الجائزة لتطوير آليات العمل الاجتماعي والارتقاء به ومواكبة مستهدفات الوطن.

وأضاف أن جائزة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة من قبل أمانة الجائزة سوق تنظم إلى فروع الجائزة الأربعة التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في برامج العمل الاجتماعي، والتميز في الريادة الاجتماعية، لتُشكّل في مجموعها منظومة متكاملة لدعم العمل الاجتماعي وتشجيع الجهات والشركات، وتحفيزها في إيجاد ودعم برامج مسؤولية اجتماعية خلاقة ومميزة.

وذكر أن فرع “المسؤولية الاجتماعية للشركات” ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة أثناء الإعلان عن انطلاق الدورة الثامنة لجائزتها حول “العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر”، وسيكون محور التنافس بين الجهات والأفراد لهذا العام.

وأشار الأمين العام إلى أن “جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات” تتضمن شروطًا ومعايير دقيقة تشمل ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي: البُعد الاقتصادي والبُعد البيئي والبُعد الاجتماعي وتهدف مواكبة المعايير الدولية.

وتهدف جائزة الأميرة صيتة من خلال هذه الجائزة إلى إيجاد ممارسات خلاّقة تُوفر مبادئ توجيهية لجهود تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية، وتمكين الشركات من إحداث أثر طويل الأمد على المجتمع والاقتصاد والبيئة.