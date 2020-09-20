شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": استهداف المدنيين بالمملكة إرهاب حوثي والان نبدء بالتفاصيل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه إصابة خمسة مدنيين وتضرر مركبات مدنية. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للممارسات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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