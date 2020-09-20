شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يتفاعل مع فيديو المركبة المخالفة بالطائف ويضبط قائدها والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة "الكابرس" الذي ارتكب مخالفات مرورية "السرعة، وعدم وجود لوحات"، ونشر المقاطع عبر سناب شات، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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