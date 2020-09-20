شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفي الإجراءات الوقائية بكورنيش جدة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل شرطة منطقة مكة المكرمة تواصل جولاتها الميدانية في الواجهة البحرية بمحافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في المواقع السياحية.

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