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ضبط مخالفي الإجراءات الوقائية بكورنيش جدة

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تواصل شرطة منطقة مكة المكرمة تواصل جولاتها الميدانية في الواجهة البحرية بمحافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في المواقع السياحية.

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