وفاة سالم الضوي عميد المؤذنين برفحاء

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

انتقل إلى رحمة الله المؤذن سالم الضوي أحد أقدم المؤذنين بمحافظة رفحاء بعد وعكة صحية ألمت به.

ويعتبر سالم بن حسن الضوي أحد أقدم المؤذنين بمحافظة رفحاء إن لم يكن الأقدم على الإطلاق، وكان يلقب بعميد المؤذنين بالمحافظة؛ حيث قضى أكثر من 4 عقود موذنًا يصدح بصوت الحق داعيًا إلى الصلاة.

وتنقل الضوي خلال فترة عمله مؤذنًا بين 4 مساجد استقر في المسجد المجاور لمنزله بحي المحمدية بمحافظة رفحاء.

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ونعى رجل الأعمال عياد عبيد الضوي عمه المؤذن سالم الضوي صباح اليوم قائلًا: “بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ‏أنعى وفاة عمّي سالم بن حسن الضوي صباح هذا اليوم.. والذي ودّع حياة، وأقبل على أخرى، في نعيمٍ مقيم بإذن الله.

وكان المؤذن سالم الضوي تم نقله لمدينة الرياض قبل يومين عبر الإخلاء الطبي حيث وافته المنية صباح اليوم الأحد ليختم مسيرة عطرة اتسمت بالكرم والمروءة ومحبة الناس ونفعهم وعمل الخير.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأبناء وذوي الفقيد وجميع محبيه، سائلة الله تعالى له الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وفيما يلي تقرير سابق للزميل عبدالله العايش في قناة الإخبارية يسلط الضوء على مسيرة المؤذن الضوي في رفع صوت الحق على مدى 4 عقود.





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