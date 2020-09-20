WhatsApp في المرحلة الأخيرة من تطوير أهم تحديثاته المنتظرة

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعمل تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp على تطوير أفضل تحديثاته على الإطلاق، حيث سيسمح لك باستخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في نفس الوقت، وقد بدأ اليوم المراحل الأخيرة من الاختبارات.

وهذا يعني أنه يمكنك أيضًا استخدام إصدار سطح المكتب عندما يكون هاتفك مغلقًا.

ومن ضمن العوائق التي تقف أمام إطلاق هذه الميزة رسميًا هو كيفية ترحيل سجل الدردشة ومزامنتها عبر الأجهزة في وقت واحد، مع ضمان الأمان من خلال التشفير من طرف إلى طرف.

وبحسب موقع Wabetainfo المتخصص في رصد تحديثات وميزات واتساب، فلا تزال بعض الميزات المتعلقة بخيار الأجهزة المتعددة غير جاهزة وأهمها إمكانية مزامنة سجل الدردشة، وكتم صوت الدردشات، وتمييز الرسائل.

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إطلاق الميزة في تحديث WhatsApp المقبل من إصدار بيتا

وأكد التقرير على أن خطة WhatsApp التالية تتمثل في اختبار الميزة أخيرًا على الإصدار التجريبي من التطبيق.

وتوثق لقطة الشاشة هذه التي تم التقاطها من الإصدار التجريبي لنظام التشغيل أندرويد الميزة الجديدة وإمكانية ربط حساب واحد على أجهزة متعددة، كما لوحظ إمكانية اختيار ما إذا كنت تريد تسجيل حساب WhatsApp للوصول إلى جهاز أو أكثر.

ومن غير الواضح موقف الميزة الجديدة بالنسبة لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام التشغيل IOS.





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