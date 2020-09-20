4211 شكوى استقبلتها هيئة حقوق الإنسان خلال عام

2020-09-20

متابعات الخليج 365-الجوهرة سعد-الرياض

استقبلت هيئة حقوق الإنسان خلال عام 4211 شكوى تصدرتها قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء.

وأوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني أن الهيئة استقبلت 4211 شكوى خلال العام المالي (1440 – 1441هـ) منها: 2430 شكوى للسعوديين بنسبة %57.71 و1781 شكوى لغير سعوديين بنسبة %42.29، 2448 شكوى للذكور بنسبة %58.13، حيث بلغت شكوى الإناث 1763 بنسبة %41.87.

تصنيف قضايا حقوق الإنسان حسب النوع

وبينت الحقباني أن تصنيف الشكاوى من ناحية موضوعها: قضايا العدالة الجنائية بـ844 شكوى وقضايا الحماية من الإيذاء بإجمالي 627 شكوى، و566 شكوى في قضايا الهوية والجنسية.

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وذكرت أن توزيع الشكاوى بحسب الفروع: أن فرع منطقة جازان تلقى 1114 شكوى، تمثل %26.45 وتلقت الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيسي بالرياض 1090 شكوى تمثل %25.88، وتلقى فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة تلقى 978 شكوى تمثل %23.22.

نسبة الشكاوى المنجزة

وأفادت بأن: الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة %68.42، و 1103 شكاوى ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها بنسبة %26.19، وهناك 227 شكوى تحت الدراسة تمثل %5.39 من الشكاوى المستلمة.

وأكدت الحقباني أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقًا لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة “الفقرة 7” على: (تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها).

واختتمت بأن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفساراتها، وطلبات الإفادة، بما يسرع وتيرة البت في الشكاوى وإنهاءها خلال وقت وجيز.

يُذكر بأن الهيئة أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، والتي تشمل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، والبريد، بالإضافة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو أحد فروعها.



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