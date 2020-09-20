عبر منصة معين خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا

أطلق ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وعبر منصة معين ، خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا، دون حاجة لمراجعة المحكمة، وتأتي هذه الخدمة ضمن نطاق النقلة التقنية في مسارات العمل القضائي كليًا في مختلف مراحل التقاضي بداية من أعمال الترافع في الدعوى ومرورًا بمرحلة التقاضي فيها وحتى نهايتها. بصدور أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ، حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيد إمكانية استلام صورة نسخة الحكم الصادر من محاكم ديوان المظالم بعد تذييله بالصيغتين التنفيذية والنهائية.

منصة معين

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ما هي ميزات الخدمة الجديدة

تمنح المنصة للمستفيدين من خلال هذه الخدمة الجديدة عدد من المزايا والتي تشمل ما يلي:

الخدمة استكمال لخطة ديوان المظالم 2020

وأشار ديوان المظالم ان الخدمة الجديدة تاتي استكمالًا لخطته الاستراتيجية 2020 والتي من ضمنها التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم القضائية، والاستفادة من المعطيات التقنية، في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي استحدثتها وزارة العدل وتمكين المستفيدين من متابعة ما يستجد على قضاياهم بطريقة إلكترونية.

ويعتبر بدء تفعيل هذه الخدمة استكمالا لعملية التقاضي الإلكتروني ووفق الهدف الثاني من الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 في التحول الإلكتروني للأعمال القضائية، حيث تأخد الدعوى القضائية مسارًا إلكترونيًا كاملا منذ القيد الإداري وحتى إنتهائها بصدور الحكم فيها، واستلامه بصورته النهائية بشكلٍ إلكتروني.