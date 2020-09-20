محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 84.916 سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 674 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و761 حالة شفاء. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 84.916 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 74.273 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 02:29 PM Advertisements إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 84.916 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 674 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و761 حالة شفاء. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 84.916 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 74.273 حالة. الكلمات المفتاحية ، 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات ،

المصدر : الخليج 365

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